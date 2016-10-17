Запуск корабля "Шэньчжоу-11" состоялся на космодроме в китайской провинции Ганьсу. На борту находятся два члена экипажа. Планируется, что они проведут на орбите 33 дня.

Когда корабль достигнет высоты в 393 км, должна произойти его состыковка с лабораторией «Тяньгун-2». За время своего пребывания в космосе, экипаж планирует провести ряд научных исследований, в том числе и медицинских, сообщает rg.ru.

При этом экспериментам подвергнутся и сами космонавты. Они проверят, как невесомость влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Предполагается, что французские эксперты будут осуществлять помощь при проведении данных исследований.