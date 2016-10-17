Последний король Руанды умер в льготном жилье в США

Последний король восточноафриканской Руанды Кигели V скончался в США на 81-м году жизни.

В 2013 году в СМИ появились сообщения о том, что монарх живет в льготном жилье в американском штате Виргиния, передает РИА "Новости". Кигели V покинул Руанду еще в 1960 году, когда в стране произошли столкновения с бельгийской колониальной администрацией. Через год в Руанде было решено упразднить монархию.

В течение всех этих долгих лет король заявлял, что готов вернуться на родину, но исключительно в качестве монарха, которым он стал после смерти своего старшего брата Мутары III.

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