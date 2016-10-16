В Таиланде потребовали от провайдеров блокировать сообщения с оскорблениями королевства

В Таиланде, где в связи с кончиной правителя был объявлен год траура, операторы связи призвали пользователей сообщать о публикациях, которые носят оскорбительный для королевства характер.

Национальная комиссия телевидения и радиовещания (NBTC) потребовала от мобильных операторов разослать соответствующие инструкции своим клиентам. Пользователей призвали передавать URL-адреса или скриншоты страниц сайтов, содержащие оскорбительные для королевских институтов материалы. По мнению чиновников, в связи со смертью короля подобные публикации могут задеть чувства граждан.

Кроме того, NBTC обязала интернет-провайдеров отслеживать сообщения и блокировать любой оскорбительный материал. Провайдеры также должны оповестить все социальные сети и мессенджеры, в том числе и зарубежные, о необходимости блокировки таких публикаций.

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