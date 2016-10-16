В Черногории в день выборов задержали двадцать террористов

В день парламентских выборов в Черногории была задержана группа сирийских граждан, готовивших террористические акты. Об этом заявил глава полицейского управления Славко Стоянович.

По предварительной версии, террористы проникли на территорию страны с целью совершения атак на отделения полиции и госучреждения, а также для нападения на официальных лиц Черногории. По словам Стояновича, задержанная группа готовила террористические акты в нескольких городах страны.

Напомним, сегодня в Черногории проходят выборы в парламент страны. Основная борьба ведется между Демократической партией социалистов и оппозиционным блоком “Демократический фронт”.

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