Шериф Милуоки заявил, что пора выйти с вилами и факелами против властей США

Шериф округа Милуоки, штат Висконсин (США) публично заявил, что настало время бунтовать против американских властей. Соответствующее обращение он разместил в своем микроблоге в Twitter.

Шериф Дэвид Кларк возмутился коррумпированностью Белого дома, Министерства юстиции, а также крупнейших средств массовой информации. По словам Кларка, американские граждане все это время только и делали, что брюзжали, однако пришло время “вил и факелов”. К своему сообщению шериф прикрепил картинку, изображающую людей с факелами.

Ранее Кларк уже высказывался против коррумпированных политиков. Несмотря на то, что он является сторонником Демократической партии, Кларк заявил о своей поддержке республиканца Дональда Трампа, который, по его мнению, сможет изменить ситуацию.

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