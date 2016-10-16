В ночь на воскресенье в клинике Вильнюса скончался министр здравоохранения Литвы Юрас Пожела. Причиной смерти 34-летнего политика стало острое воспаление поджелудочной железы.

Ухудшение здоровья вынудило Пожелу обратиться к врачам в августе текущего года. Проведенное обследование выявило у него панкреатит. Несмотря на интенсивное лечение, состояние политика оставалось тяжелым.

Пожела был назначен на пост министра здравоохранения в начале текущего года указом президента. Выражая соболезнование, литовский лидер подчеркнула, что в его лице страна потеряла перспективного и энергичного деятеля, завоевавшего доверие граждан.

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