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В Зеленограде агрессивный пациент напал на фельдшера скорой
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Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб!
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Футбольные фанаты устроили беспорядки после матча “Динамо”-”Факел”
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На саммите БРИКС приняли итоговую декларацию
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Владимир Путин - Западу про отмену контрсанкций: Фиг им!
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Путин про угрозу кибератак: видимо, США немного нервничают
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Россиянку задержали в аэропорту Афин с нелегальными 2,3 млн евро
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В Перми мужчина напал на посетителя кафе с ножом
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Итальянские бизнесмены предложили Крыму несколько способов обхода санкций
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Агентство Bloomberg: Китай и РФ создают альтернативный США центр силы
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МИД РФ о кибератаках: Угрозы США все больше напоминают «крики на базаре»
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В Москве обнаружили подпольную оружейную мастерскую
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В Дагестане оцепили улицу - найден подозрительный предмет
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Лидеры стран БРИКС встретились за завтраком
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На юго-востоке столицы избили женщину, она находится в реанимации
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На юге Москвы до смерти избили мужчину
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Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове
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Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне
|15.10 21:10
Ангела Меркель планирует ввести новые санкции против России
|15.10 19:19
В Лозанне Россия и США пытаются договориться по Сирии
|15.10 18:46
Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир
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Алексей Улюкаев: Россия может ввести акцизы на сладкие напитки
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Звезда "Зачарованных" причислила себя к изнасилованным
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Пьяный финский пилот заблудился в небе
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Ритейлеры предлагают сократить время работы магазинов
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Министр энергетики РФ: Украине на зиму газа не хватит
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Следующий бой Харитонова пройдёт в России
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Минсельхоз планирует ввести минимальную цену на вино
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Под Красноярском рейсовый автобус врезался в бензовоз
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Песков констатировал факт роста агрессивности США