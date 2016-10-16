На юго-востоке Турции подорвался террорист-смертник

В воскресенье, 16 октября, в турецком городе Газиантеп во время проведения полицейской операции подорвался террорист-смертник.

Сотрудники полиции заблокировали группу боевиков в многоэтажном доме, сообщает телеканал CNN Turk. В ходе штурма один из смертников привел в действие взрывное устройство. Согласно последней информации, в результате мощного взрыва пострадали не менее десяти человек.

В настоящий момент нет точной информации о количестве пострадавших. Так же не сообщается, есть ли погибшие в ходе происшествия.

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