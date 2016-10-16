В Гонконге спортсмен умер после заплыва

В субботу, 15 октября, в Гонконге состоялся заплыв на 1500 метров, в ходе которого скончался спортсмен.

Согласно последней информации, во время соревнования, в котором участвовали около трех тысяч человек, также серьезно пострадала женщина. Двое спортсменов внезапно потеряли в воде сознание. 40-летнего мужчину спасти не удалось, он умер в больнице, спустя несколько часов. Как уточняет AFP, ссылаясь на местные СМИ, женщина сейчас находится в реанимации.

Отмечается, что оба потерявших сознание во время заплыва человека были в группе для медленных участников и не являлись профессионалами.

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