Выявлен сговор ФБР и Госдепартамента по делу о письмах Клинтон

Опубликованы данные о том, что ФБР предоставил Конгрессу США выдержки из доклада, где содержится информация о сговоре представителя госдепа с «федералами» при расследовании дела о письмах Хиллари Клинтон.

Напоминаем, что ранее против кандидата в президенты США Хиллари Клинтон было возбуждено дело об использовании личной почты для пересылки секретных материалов. Скандал разгорелся в предвыборную кампанию кандидата в президенты. Расследование не нашло в действиях Хиллари состава преступления. Однако в деле появились новые факты.

Сегодня, 16 октября, Fox News сообщил, что ФБР предоставила конгрессменам часть доклада о деле в отношении Хиллари Клинтон. В выдержках из доклада упоминается о том, что высокопоставленный чиновник Госдепартамента договорился с агентами ФБР о том, что в обмен на изменение классификации одного из электронных писем с грифом «секретно», заместитель госсекретаря США Патрик Кеннеди создаст преференции для ФБР при миссиях за границей.

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