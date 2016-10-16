В одной из шведских школ обустроят раздевалку для трансгендеров

Директор гимназии святого Эскиля в Швеции Йохан Альквист заявил, что в учебном заведении в скором времени появится гендерно-нейтральная раздевалка.

Предполагается, что новая комната для переодевания учеников будет готова в шведской гимназии уже весной будущего года.

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