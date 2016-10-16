Подозреваемого в подготовке терактов на Олимпиаде в Рио забили в тюрьме

Задержанный во время спецоперации Бразильских спецслужб «Хэштег» Валдир Перейра де Роча был переведен в особо охраняемую тюрьму в Кампу-Гранди. В течение последующих суток сокамерники забили его насмерть.

Валдир Перейра де Роча являлся одним из подозреваемых в подготовке террористических актов на летних Олимпийских играх 2016 года. Он и еще 14 человек были арестованы в июле, накануне спортивного события. Все они подозреваются в организации терактов и связи с международной террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

Валдир был переведен в особо охраняемую тюрьму в Кампу-Гранди по решению Федерального суда Бразилии. Здесь и произошел инцидент. По имеющимся сведениям, сокамерники избили Де Рочу. Его доставили в больницу, где спустя шесть часов диагностировали смерть головного мозга. По сути, диагноз означает смерть. Сейчас его жизнь поддерживается аппаратом жизнеобеспечения. С близкими Валдира уже связываются для получения разрешения отключить его от аппарата.

Об инциденте сообщило издание Folha de S.Paulo со ссылкой на министерство юстиции штата.

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