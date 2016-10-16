Новый аэропорт будет построен у российско-китайской границы

В скором времени на территории северо-восточной провинции Хэйлунцзян в КНР начнется строительство нового аэропорта гражданской авиации.

В год авиагавань сможет обслуживать до 450 тысяч пассажиров, сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа". Кроме того, новый аэропорт сможет осуществлять транспортировки примерно 3600 тонн груза и почты в год.

Длина взлетно-посадочной полосы будет составлять 2500 метров, а ширина - 45 метров, что позволит самолетам совершать не менее 4800 взлетов и посадок за 365 дней. Стоимость данного аэропорта составит почти 1,2 млрд юаней ($179 млн). Уточняется, что к строительству приступили уже вчера.