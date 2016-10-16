Госсекретарь США убежал от русских через черный ход

15 октября в субботу, Джон Керри сбежал из блинной «Уши» при виде представителей российских средств массовой информации. Для того, чтобы скрыться от прессы, высокопоставленный гость воспользовался чёрным ходом.

Управляющий блинной проинформировал журналистов, что в заведении есть блюдо, названное в честь сбежавшего гостя. Блин «Джон Керри» начинён рататуем и козьим сыром. Также сотрудник гостевого сервиса признался, что госсекретарь не стал заказывать это блюдо.

Представители российских СМИ попытались пообщаться с чиновником, но он сбежал через чёрный ход заведения. Не удалось даже сделать снимков. На фотографиях видна лишь спина госсекретаря США. Ранее Керри заявил, что участники переговоров по Сирии добились консенсуса по некоторым вопросам. Также он не исключил что могут быть сформулированы несколько подходов к проблеме.

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