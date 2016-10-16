Военные США начали операцию в Мосуле против ИГ

Военные из США приступили в иракском городе Мосул в воскресенье, 16 октября, к операции против террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории России.

Об этом сегодня турецкому агентству Anadolu сообщил командир курдских вооруженных формирований Омар Хусейн, который отметил, что американские военные наносят по позициям террористов удары из гаубиц. Уточняется, что артиллерия США расположена примерно в двадцати километрах от центра Мосула.

Согласно последней информации, американские самолеты обстреляли позиции боевиков ИГ в городе и с воздуха. После этого террористы начали жечь шины - чтобы снизить видимость.

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