Во Франции обрушился балкон, четверо погибших

Минувшей ночью в жилом доме на юге Франции произошло обрушение балкона.

Согласно последней информации, в результате происшествия в центре города Анже в департаменте Мен и Луара погибли четыре человека, а еще не менее одиннадцати пострадали. Как сообщает издание Le Parisien, имена и возраст жертв обрушения балкона пока не называются. Подчеркивается, что состояние одного из раненых врачи оценивают в настоящий момент как критическое.

Предполагается, что балкон рухнул в недавно построенном здании. В момент происшествия на нем находились не менее десяти человек.

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