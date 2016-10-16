Кобзону в ДНР преподнесли в подарок снаряды

|10:06
Лидеры стран БРИКС встретились за завтраком
|09:55
На юго-востоке столицы избили женщину, она находится в реанимации
|09:34
На юге Москвы до смерти избили мужчину
|07:49
Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове
|15.10 22:36
Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне
|15.10 21:10
Ангела Меркель планирует ввести новые санкции против России
|15.10 19:19
В Лозанне Россия и США пытаются договориться по Сирии
|15.10 18:46
Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир
|15.10 18:29
Алексей Улюкаев: Россия может ввести акцизы на сладкие напитки
|15.10 17:14
Звезда "Зачарованных" причислила себя к изнасилованным
|15.10 16:52
Пьяный финский пилот заблудился в небе
|15.10 16:11
Ритейлеры предлагают сократить время работы магазинов
|15.10 15:48
Министр энергетики РФ: Украине на зиму газа не хватит
|15.10 15:38
Следующий бой Харитонова пройдёт в России
|15.10 14:52
Минсельхоз планирует ввести минимальную цену на вино
|15.10 13:25
Под Красноярском рейсовый автобус врезался в бензовоз
|15.10 13:07
Песков констатировал факт роста агрессивности США
|15.10 12:44
СМИ узнали о готовящейся отставке главы Международного паралимпийского комитета
|15.10 11:50
Кремль готовится к отражению американской кибератаки
|15.10 11:18
Россия выступила против запрещения ядерного оружия
|15.10 10:36
Пять человек погибли в страшной аварии на тюменской трассе
|15.10 09:56
В петербургской детской больнице женщина угрожала врачу ключом от автомобиля
|15.10 08:51
Бюджет верстать, это не на ток-шоу болтать!
|15.10 08:27
СМИ: экс-глава “Оборонэнерго” подозревается в хищениях на сумму 450 миллионов рублей
|14.10 21:20
Пятилетний американец спас своего брата из горящей машины
|14.10 20:40
У тульского дальнобойщика в машине нашли труп женщины
|14.10 19:58
Минобороны РФ: не было никаких погибших россиян
|14.10 19:45
Порошенко: Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет
|14.10 19:03
Аэропорт Пулково замер из-за сообщения о возможном теракте
|14.10 19:02
Белая акула едва не растерзала водолаза (ВИДЕО)