Кобзону в ДНР преподнесли в подарок снаряды

Знаменитый российский артист Иосиф Кобзон провел сольный концерт в "Донбасс Опера".

Перед началом выступления певцу вручили нестандартный подарок - букет роз, искусно выкованный из снарядов. Как сообщает издание «Комсомольская правда», пятикилограммовый подарок Иосифу Кобзону сделал донецкий кузнец по имени Виктор Михалев. Уточняется, что артист был потрясен подарком, выразил дарителю благодарность и заявил, что "это великолепно".

С обычным, но не менее красивым букетом, на сцену к Кобзону вышел глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, который подчеркнул, что певец - настоящий "сын Донбасса".

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