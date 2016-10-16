Кобзону в ДНР преподнесли в подарок снаряды

СРОЧНО
|10:06  Лидеры стран БРИКС встретились за завтраком |09:55  На юго-востоке столицы избили женщину, она находится в реанимации |09:34  На юге Москвы до смерти избили мужчину |07:49  Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове |15.10 22:36  Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне |15.10 21:10  Ангела Меркель планирует ввести новые санкции против России |15.10 19:19  В Лозанне Россия и США пытаются договориться по Сирии |15.10 18:46  Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир |15.10 18:29  Алексей Улюкаев: Россия может ввести акцизы на сладкие напитки |15.10 17:14  Звезда "Зачарованных" причислила себя к изнасилованным |15.10 16:52  Пьяный финский пилот заблудился в небе |15.10 16:11  Ритейлеры предлагают сократить время работы магазинов |15.10 15:48  Министр энергетики РФ: Украине на зиму газа не хватит |15.10 15:38  Следующий бой Харитонова пройдёт в России |15.10 14:52  Минсельхоз планирует ввести минимальную цену на вино |15.10 13:25  Под Красноярском рейсовый автобус врезался в бензовоз |15.10 13:07  Песков констатировал факт роста агрессивности США |15.10 12:44  СМИ узнали о готовящейся отставке главы Международного паралимпийского комитета |15.10 11:50  Кремль готовится к отражению американской кибератаки |15.10 11:18  Россия выступила против запрещения ядерного оружия |15.10 10:36  Пять человек погибли в страшной аварии на тюменской трассе |15.10 09:56  В петербургской детской больнице женщина угрожала врачу ключом от автомобиля |15.10 08:51  Бюджет верстать, это не на ток-шоу болтать! |15.10 08:27  СМИ: экс-глава “Оборонэнерго” подозревается в хищениях на сумму 450 миллионов рублей |14.10 21:20  Пятилетний американец спас своего брата из горящей машины |14.10 20:40  У тульского дальнобойщика в машине нашли труп женщины |14.10 19:58  Минобороны РФ: не было никаких погибших россиян |14.10 19:45  Порошенко: Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет |14.10 19:03  Аэропорт Пулково замер из-за сообщения о возможном теракте |14.10 19:02  Белая акула едва не растерзала водолаза (ВИДЕО)

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

Кобзону в ДНР преподнесли в подарок снаряды

16 октября 2016, 08:49 [ «АН-онлайн» ]

Кобзону в ДНР преподнесли в подарок снаряды
фото: globallookpress.com

Знаменитый российский артист Иосиф Кобзон провел сольный концерт в "Донбасс Опера".

Перед началом выступления певцу вручили нестандартный подарок - букет роз, искусно выкованный из снарядов. Как сообщает издание «Комсомольская правда», пятикилограммовый подарок Иосифу Кобзону сделал донецкий кузнец по имени Виктор Михалев. Уточняется, что артист был потрясен подарком, выразил дарителю благодарность и заявил, что "это великолепно".

С обычным, но не менее красивым букетом, на сцену к Кобзону вышел глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, который подчеркнул, что певец - настоящий "сын Донбасса".

Читайте также:

У Иосифа Кобзона заняли $25 млн, да так и не отдали 

Кобзон хочет выступить на "Евровидении" с песней на украинском 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Военные США начали операцию в Мосуле против ИГ

Военные США начали операцию в Мосуле против ИГ

Военные из США приступили в иракском городе Мосул в воскресенье, 16 октября, к операции против террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории России.

//Политика

Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир

Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир

Президент Украины Петр Порошенко, находясь в зоне боевых действий в Донбассе и общаясь с военными, заявил, что Киев не станет выполнять Минские соглашения, пока не будет выполнен «пакет по безопасности».

//В мире

Брат погибшего под Смоленском президента Польши дал согласие на эксгумацию

Брат погибшего под Смоленском президента Польши дал согласие на эксгумацию

Польская прокуратура намерена провести эксгумацию останков президента Леха Качиньского, погибшего под Смоленском в результате авиакатастрофы. Брат погибшего уже дал свое согласие на процедуру.

//Экономика

Ритейлеры предлагают сократить время работы магазинов

Ритейлеры предлагают сократить время работы магазинов

Ритейлеры предлагают Минпромторгу сократить время работы непродовольственных магазинов, в том числе магазинов одежды и обуви, на законодательном уровне. Соответствующее письмо направлено в Минпромторг РФ.

//В мире

Рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников, доставят в Приморье

Рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников, доставят в Приморье

Представитель пограничного УФСБ Приморского края сообщил сегодня утром о том, что корабль ФСБ РФ с членами экипажа северокорейского судна, напавшими на российских пограничников, вернется в Приморье.

//Наука

Ученые: витамины убивают людей

Ученые: витамины убивают людей

Исследователи из американского Университета Колорадо провели ряд масштабных экспериментов и выяснили, что прием витаминов способен убить человека. Из-за витаминов у людей развивается целый ряд заболеваний.

//В мире

Кобзону в ДНР преподнесли в подарок снаряды

Кобзону в ДНР преподнесли в подарок снаряды

Знаменитый российский артист Иосиф Кобзон провел сольный концерт в "Донбасс Опера". Перед началом выступления певцу вручили нестандартный подарок - букет роз, искусно выкованный из снарядов.

//Общество

Бродскому не могут найти места в Петербурге

Бродскому не могут найти места в Петербурге

Вся эта история с установкой памятника Иосифу Бродскому носит, мягко говоря, странный характер. Горе-активисты не могут найти достойного места, вариантов было много. Но не в этом суть проблемы.

//Спорт

Следующий бой Харитонова пройдёт в России

Следующий бой Харитонова пройдёт в России

Знаменитый российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжёлой весовой категории, проведёт свой следующий поединок 3 декабря в России. Поединок пройдёт под эгидой промоушена MixFace.

//В мире

Кронпринц Таиланда подтвердил, что намерен вступить на престол

Кронпринц Таиланда подтвердил, что намерен вступить на престол

Таиландский премьер Прают Чан-Оча заявил о намерении таиландского кронпринца Вачиралонгкорна, ранее выразившего желание отложить коронацию, вступить на престол после завершения погребальных ритуалов.

//Кино

В петербургских кинотеатрах покажут фильм «Птица», но только в 2017 году

В петербургских кинотеатрах покажут фильм «Птица», но только в 2017 году

В Петербурге, и важно, что именно творческим коллективом петербуржцев, снята на киностудии «Ленфильм» картина «Птица». Приятно, что режиссером-постановщиком стала наша землячка Ксения Баскакова, молодая выпускница ВГИКа, и эта лента стала ее дебютом.

//Новости ADWILE

//Политика

Лидеры стран БРИКС встретились за завтраком

Лидеры стран БРИКС встретились за завтраком

Лидеры стран БРИКС в воскресенье, 16 октября, встретились в узком составе за завтраком. Глав государств сегодня приветствовал индийский премьер-министр Нарендра Моди, после чего был сделан общий снимок.

//Происшествия

На юго-востоке столицы избили женщину, она находится в реанимации

На юго-востоке столицы избили женщину, она находится в реанимации

В минувшую субботу, 15 октября, в юго-восточной части Москвы произошло нападение на женщину. После жестокого избиения пострадавшая попала в больницу, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

//Происшествия

На юге Москвы до смерти избили мужчину

На юге Москвы до смерти избили мужчину

Утром в воскресенье, 16 октября, стало известно, что на юге Москвы неизвестные злоумышленники напали на мужчину. Согласно последней информации, преступники жестоким образом избили свою жертву.

//В мире

Во Франции обрушился балкон, четверо погибших

Во Франции обрушился балкон, четверо погибших

Минувшей ночью в жилом доме на юге Франции произошло обрушение балкона. Согласно последней информации, в результате происшествия в центре города Анже в департаменте Мен и Луара погибли четыре человека.

//В мире

Власти Китая анонсировали запуск новой космической миссии

Власти Китая анонсировали запуск новой космической миссии

Власти Китая анонсировали запуск новой космической миссии под названием "Шэньчжоу-11", в которой примут участие два космонавта. Согласно последним данным, миссия стартует уже завтра, 17 октября.

//Происшествия

Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове

Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва - Иркутск, совершил экстренную посадку в международном аэропорту им. А.А. Леонова в Кемерове. Это произошло в 6.10 по местному времени.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

В США пикап сорвался с моста и рухнул в толпу людей

В США пикап сорвался с моста и рухнул в толпу людей

Грузовой пикап рухнул с моста Сан-Диего - Коронадо, США, прямо в толпу людей, которые собрались на фестиваль. Согласно последним данным, водитель машины, который находился в салоне один, снес заграждение моста.

//Общество

Владимиру Путину в Крыму поставят памятник

Владимиру Путину в Крыму поставят памятник

В общепринятом смысле монумент не будет именно «памятником» (ставить памятник при жизни – некорректно), это будет своего рода символ воссоединения Крыма и России. Так обещают инициаторы проекта.

//В мире

День защитника Украины: националистические марши и новые радикалы в политике

День защитника Украины: националистические марши и новые радикалы в политике

Уже третий год Украина отмечает День защитника отечества, учрежденный Указом президента Петра Порошенко. Праздник совпадает с днем праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.

//Политика

Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне

Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне

В Лозанне 15 октября проходила многоуровневая встреча глав иностранных ведомств, которая была призвана найти пути мирного урегулирования ситуации в Сирии. Переговоры длились четыре с половиной часа.

//Происшествия

В московском метро пьяный пенсионер попал под поезд

В московском метро пьяный пенсионер попал под поезд

Вечером 15 октября машинист московского метро у станции «Лубянка» вынужден был применить экстренное торможение: на путях он увидел лежащего человека. Поезд затормозить успел, но состав накрыл мужчину…

//Криминал

В Смоленске воспитатель детсада пытала подопечных хлоркой

В Смоленске воспитатель детсада пытала подопечных хлоркой

В ОМВД России по Смоленскому расследуют шокирующее преступление. Воспитательница местного детсада вела себя как фашист: избивала подопечных, ставила их в угол на каменный пол в одном нижнем белье…

//Новости партнеров

//Общество

В Петербурге не регистрируют автомобили и не меняют водительские права

В Петербурге не регистрируют автомобили и не меняют водительские права

Во всех МРЭО ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошел сбой в работе баз данных, из-за чего предоставление госуслуг по регистрации авто и замене водительских прав временно приостановлено.

//Хоккей

Хоккеисты ЦСКА ищут плачущего мальчика

Хоккеисты ЦСКА ищут плачущего мальчика

Хоккейный клуб ЦСКА разыскивает маленького болельщика, который так переживал за свой клуб, что расплакался, - плачущий ребенок попал в объектив видеокамеры. Хоккеисты решили сделать ребенку подарок…

//Политика

Ангела Меркель планирует ввести новые санкции против России

Ангела Меркель планирует ввести новые санкции против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует призвать Евросоюз к введению дополнительных санкций против России. Меркель возмущена действиями Москвы в Сирии, сообщают представители из окружения канцлера.

//Криминал

Российские пограничники задержали в российских водах рыболовное судно КНДР

Российские пограничники задержали в российских водах рыболовное судно КНДР

В Японском море при задержании северокорейского рыбопромыслового судна в Японском море был ранен один российский пограничник и девять человек – из команды корабля судна-нарушителя, передают СМИ.

//Общество

СМИ: При ударе российских ВКС в Сирии погибло 11 мирных жителей

СМИ: При ударе российских ВКС в Сирии погибло 11 мирных жителей

В результате авиационного удара ВКС России по подконтрольному сирийской оппозиции населенному пункту Тырманин (в северной провинции Идлиб) погибли 11 мирных жителей, сообщает местное агентство Anadolu.

//Происшествия

При строительстве Керченского моста загорелся кран (ФОТО)

При строительстве Керченского моста загорелся кран (ФОТО)

Во время строительства Керченского моста 14 октября произошло ЧП: загорелся строительный автокран. Один из строителей разместил в сети видео происшествия. Предположительно причина пожара – возгорание масла.

//Хоккей

Хоккеисты "Ак Барса" обыграли китайский "Куньлунь Ред Стар"

Хоккеисты "Ак Барса" обыграли китайский "Куньлунь Ред Стар"

Казанский клуб "Ак Барс" в домашнем матче 15 октября обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 2:0. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

//Политика

В Лозанне Россия и США пытаются договориться по Сирии

В Лозанне Россия и США пытаются договориться по Сирии

Встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и лидеров ряда заинтересованных региональных держав по сирийскому мирному урегулированию началась в Лозанне.

//Армия

СМИ: Германия закупит пять корветов для сдерживания России на Балтике

СМИ: Германия закупит пять корветов для сдерживания России на Балтике

Власти Германии одобрили закупку дополнительных пяти корветов типа Braunschweig общей стоимостью 1,5 миллиарда евро для обеспечение безопасности, сообщают СМИ со ссылкой на депутатов немецкого парламента.

//Экономика

Алексей Улюкаев: Россия может ввести акцизы на сладкие напитки

Алексей Улюкаев: Россия может ввести акцизы на сладкие напитки

Минэкономразвития сообщило в Twitter со ссылкой на главу ведомства Алексея Улюкаева, что Совет по иностранным инвестициям 17 октября рассмотрит возможное введение акцизов на сладкие напитки.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры