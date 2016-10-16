В США пикап сорвался с моста и рухнул в толпу людей

Грузовой пикап рухнул с моста Сан-Диего - Коронадо, США, прямо в толпу людей, которые собрались на фестиваль.

Согласно последней информации, водитель машины, который находился в салоне один, снес заграждение моста. Как сообщает сегодня агентство Associated Press, пикап сорвался с высоты 60 футов (примерно 18,2 метра) и приземлился в парке Чикано, где проходил фестиваль.

В результате трагедии погибли четыре человека, а пострадали еще девять. Водитель автомобиля, который сел за руль пьяным, доставлен в больницу с незначительными травмами. Он будет арестован.

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