СРОЧНО
|07:49  Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове |15.10 22:36  Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне |15.10 21:10  Ангела Меркель планирует ввести новые санкции против России |15.10 19:19  В Лозанне Россия и США пытаются договориться по Сирии |15.10 18:46  Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир |15.10 18:29  Алексей Улюкаев: Россия может ввести акцизы на сладкие напитки |15.10 17:14  Звезда "Зачарованных" причислила себя к изнасилованным |15.10 16:52  Пьяный финский пилот заблудился в небе |15.10 16:11  Ритейлеры предлагают сократить время работы магазинов |15.10 15:48  Министр энергетики РФ: Украине на зиму газа не хватит |15.10 15:38  Следующий бой Харитонова пройдёт в России |15.10 14:52  Минсельхоз планирует ввести минимальную цену на вино |15.10 13:25  Под Красноярском рейсовый автобус врезался в бензовоз |15.10 13:07  Песков констатировал факт роста агрессивности США |15.10 12:44  СМИ узнали о готовящейся отставке главы Международного паралимпийского комитета |15.10 11:50  Кремль готовится к отражению американской кибератаки |15.10 11:18  Россия выступила против запрещения ядерного оружия |15.10 10:36  Пять человек погибли в страшной аварии на тюменской трассе |15.10 09:56  В петербургской детской больнице женщина угрожала врачу ключом от автомобиля |15.10 08:51  Бюджет верстать, это не на ток-шоу болтать! |15.10 08:27  СМИ: экс-глава “Оборонэнерго” подозревается в хищениях на сумму 450 миллионов рублей |14.10 21:20  Пятилетний американец спас своего брата из горящей машины |14.10 20:40  У тульского дальнобойщика в машине нашли труп женщины |14.10 19:58  Минобороны РФ: не было никаких погибших россиян |14.10 19:45  Порошенко: Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет |14.10 19:03  Аэропорт Пулково замер из-за сообщения о возможном теракте |14.10 19:02  Белая акула едва не растерзала водолаза (ВИДЕО) |14.10 18:07  ДНР: пьяные украинские танкисты раздавили семейную пару в Донбассе |14.10 17:48  Англичанин в магазине за несколько секунд разбил 4 телевизора. Нечаянно. (ВИДЕО) |14.10 17:46  Акула ворвалась в клетку с дайвером (ВИДЕО)

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

Рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников, доставят в Приморье

16 октября 2016, 07:15 [ «АН-онлайн» ]

Рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников, доставят в Приморье
фото: globallookpress.com

Представитель пограничного УФСБ Приморского края сообщил сегодня рано утром о том, что корабль ФСБ РФ, на борту которого находятся члены экипажа северокорейского судна, напавшие на российских пограничников, вернется в Приморье.

Предполагается, что это произойдет 16 октября, передает РИА "Новости" данные пограничного УФСБ. Уточняется, что разбирательство по факту нападения рыбаков из Северной Кореи на российских пограничников будет проводиться в Приморье. Уточняется, что на борту судна ФСБ РФ имеется врач, который оказывает пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что северокорейское судно было задержано в исключительной экономической зоне России в Приморье. В ходе попытки осмотра корабля рыбаки из КНДР ранили российского пограничника, после этого сотрудникам ФСБ пришлось применить оружие. Согласно последним данным, были ранены девять уроженцев Северной Кореи, один из них впоследствии скончался.

Читайте также:

Российские пограничники задержали в российских водах рыболовное судно КНДР 

Российское судно "Севастополь" задержано в Индии 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Наука

Ученые: витамины убивают людей

Ученые: витамины убивают людей

Исследователи из американского Университета Колорадо провели ряд масштабных экспериментов и выяснили, что прием витаминов способен убить человека. Из-за витаминов у людей развивается целый ряд заболеваний.

//Политика

Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир

Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир

Президент Украины Петр Порошенко, находясь в зоне боевых действий в Донбассе и общаясь с военными, заявил, что Киев не станет выполнять Минские соглашения, пока не будет выполнен «пакет по безопасности».

//В мире

Брат погибшего под Смоленском президента Польши дал согласие на эксгумацию

Брат погибшего под Смоленском президента Польши дал согласие на эксгумацию

Польская прокуратура намерена провести эксгумацию останков президента Леха Качиньского, погибшего под Смоленском в результате авиакатастрофы. Брат погибшего уже дал свое согласие на процедуру.

//Экономика

Ритейлеры предлагают сократить время работы магазинов

Ритейлеры предлагают сократить время работы магазинов

Ритейлеры предлагают Минпромторгу сократить время работы непродовольственных магазинов, в том числе магазинов одежды и обуви, на законодательном уровне. Соответствующее письмо направлено в Минпромторг РФ.

//Происшествия

Пьяный финский пилот заблудился в небе

Пьяный финский пилот заблудился в небе

Пилот частного самолета из Финляндии поразил диспетчеров своим сообщением: «Я не могу приземлиться, так как не знаю, где нахожусь!» Общими усилиями диспетчеров самолет посадили, а пилот сдал тест на алкоголь.

//Происшествия

При строительстве Керченского моста загорелся кран (ФОТО)

При строительстве Керченского моста загорелся кран (ФОТО)

Во время строительства Керченского моста 14 октября произошло ЧП: загорелся строительный автокран. Один из строителей разместил в сети видео происшествия. Предположительно причина пожара – возгорание масла.

//Происшествия

Звезда "Зачарованных" причислила себя к изнасилованным

Звезда "Зачарованных" причислила себя к изнасилованным

Неожиданным откровением поделилась со своими подписчиками 43-летняя звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн. Актриса под популярным хэштегом «почему женщины не рассказывают» сообщила, что ее изнасиловали.

//Общество

Бродскому не могут найти места в Петербурге

Бродскому не могут найти места в Петербурге

Вся эта история с установкой памятника Иосифу Бродскому носит, мягко говоря, странный характер. Горе-активисты не могут найти достойного места, вариантов было много. Но не в этом суть проблемы.

//Спорт

Следующий бой Харитонова пройдёт в России

Следующий бой Харитонова пройдёт в России

Знаменитый российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжёлой весовой категории, проведёт свой следующий поединок 3 декабря в России. Поединок пройдёт под эгидой промоушена MixFace.

//В мире

Власти Китая анонсировали запуск новой космической миссии

Власти Китая анонсировали запуск новой космической миссии

Власти Китая анонсировали запуск новой космической миссии под названием "Шэньчжоу-11", в которой примут участие два космонавта. Согласно последним данным, миссия начнется уже завтра, 17 октября.

//Происшествия

Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове

Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва - Иркутск, совершил экстренную посадку в международном аэропорту им. А.А. Леонова в Кемерове. Это произошло в 6.10 по местному времени.

//Новости ADWILE

//В мире

В США пикап сорвался с моста и рухнул в толпу людей

В США пикап сорвался с моста и рухнул в толпу людей

Грузовой пикап рухнул с моста Сан-Диего - Коронадо, США, прямо в толпу людей, которые собрались на фестиваль. Согласно последним данным, водитель машины, который находился в салоне один, снес заграждение моста.

//В мире

Рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников, доставят в Приморье

Рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников, доставят в Приморье

Представитель пограничного УФСБ Приморского края сообщил сегодня утром о том, что корабль ФСБ РФ с членами экипажа северокорейского судна, напавшими на российских пограничников, вернется в Приморье.

//Общество

Владимиру Путину в Крыму поставят памятник

Владимиру Путину в Крыму поставят памятник

В общепринятом смысле монумент не будет именно «памятником» (ставить памятник при жизни – некорректно), это будет своего рода символ воссоединения Крыма и России. Так обещают инициаторы проекта.

//В мире

День защитника Украины: националистические марши и новые радикалы в политике

День защитника Украины: националистические марши и новые радикалы в политике

Уже третий год Украина отмечает День защитника отечества, учрежденный Указом президента Петра Порошенко. Праздник совпадает с днем праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.

//Политика

Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне

Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне

В Лозанне 15 октября проходила многоуровневая встреча глав иностранных ведомств, которая была призвана найти пути мирного урегулирования ситуации в Сирии. Переговоры длились четыре с половиной часа.

//Происшествия

В московском метро пьяный пенсионер попал под поезд

В московском метро пьяный пенсионер попал под поезд

Вечером 15 октября машинист московского метро у станции «Лубянка» вынужден был применить экстренное торможение: на путях он увидел лежащего человека. Поезд затормозить успел, но состав накрыл мужчину…

//новости MIXADVERT.com

//Криминал

В Смоленске воспитатель детсада пытала подопечных хлоркой

В Смоленске воспитатель детсада пытала подопечных хлоркой

В ОМВД России по Смоленскому расследуют шокирующее преступление. Воспитательница местного детсада вела себя как фашист: избивала подопечных, ставила их в угол на каменный пол в одном нижнем белье…

//Общество

В Петербурге не регистрируют автомобили и не меняют водительские права

В Петербурге не регистрируют автомобили и не меняют водительские права

Во всех МРЭО ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошел сбой в работе баз данных, из-за чего предоставление госуслуг по регистрации авто и замене водительских прав временно приостановлено.

//Хоккей

Хоккеисты ЦСКА ищут плачущего мальчика

Хоккеисты ЦСКА ищут плачущего мальчика

Хоккейный клуб ЦСКА разыскивает маленького болельщика, который так переживал за свой клуб, что расплакался, - плачущий ребенок попал в объектив видеокамеры. Хоккеисты решили сделать ребенку подарок…

//Политика

Ангела Меркель планирует ввести новые санкции против России

Ангела Меркель планирует ввести новые санкции против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует призвать Евросоюз к введению дополнительных санкций против России. Меркель возмущена действиями Москвы в Сирии, сообщают представители из окружения канцлера.

//Криминал

Российские пограничники задержали в российских водах рыболовное судно КНДР

Российские пограничники задержали в российских водах рыболовное судно КНДР

В Японском море при задержании северокорейского рыбопромыслового судна в Японском море был ранен один российский пограничник и девять человек – из команды корабля судна-нарушителя, передают СМИ.

//Общество

СМИ: При ударе российских ВКС в Сирии погибло 11 мирных жителей

СМИ: При ударе российских ВКС в Сирии погибло 11 мирных жителей

В результате авиационного удара ВКС России по подконтрольному сирийской оппозиции населенному пункту Тырманин (в северной провинции Идлиб) погибли 11 мирных жителей, сообщает местное агентство Anadolu.

//Новости партнеров

//Хоккей

Хоккеисты "Ак Барса" обыграли китайский "Куньлунь Ред Стар"

Хоккеисты "Ак Барса" обыграли китайский "Куньлунь Ред Стар"

Казанский клуб "Ак Барс" в домашнем матче 15 октября обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 2:0. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

//Политика

В Лозанне Россия и США пытаются договориться по Сирии

В Лозанне Россия и США пытаются договориться по Сирии

Встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и лидеров ряда заинтересованных региональных держав по сирийскому мирному урегулированию началась в Лозанне.

//Армия

СМИ: Германия закупит пять корветов для сдерживания России на Балтике

СМИ: Германия закупит пять корветов для сдерживания России на Балтике

Власти Германии одобрили закупку дополнительных пяти корветов типа Braunschweig общей стоимостью 1,5 миллиарда евро для обеспечение безопасности, сообщают СМИ со ссылкой на депутатов немецкого парламента.

//Экономика

Алексей Улюкаев: Россия может ввести акцизы на сладкие напитки

Алексей Улюкаев: Россия может ввести акцизы на сладкие напитки

Минэкономразвития сообщило в Twitter со ссылкой на главу ведомства Алексея Улюкаева, что Совет по иностранным инвестициям 17 октября рассмотрит возможное введение акцизов на сладкие напитки.

//Происшествия

Тюменского полицейского нашли мертвым в рабочем кабинете

Тюменского полицейского нашли мертвым в рабочем кабинете

Сотрудник полиции одного из отделов Тюмени найден мертвым на рабочем месте. По этому факту проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Тюменской области. Известно, что это было самоубийство.

//Криминал

Скажи мне правду, атаман: на Кубани атаман задержан за мошенничество

Скажи мне правду, атаман: на Кубани атаман задержан за мошенничество

Заместитель атамана городского казачьего общества Анапы Николай Нестеренко задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Атамана обвиняют в незаконном присвоении земельного участка.

//Армия

Британский флот поднят по тревоге: Русские идут!

Британский флот поднят по тревоге: Русские идут!

Королевский флот Великобритании приведён в состояние повышенной боевой готовности: поступили сведения, что российская корабельная группа Северного флота пройдёт в одной миле от британского побережья.

//Экономика

Министр энергетики РФ: Украине на зиму газа не хватит

Министр энергетики РФ: Украине на зиму газа не хватит

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина в данное время не располагает достаточным количеством газа в своих подземных хранилищах для грядущей зимы – ей попросту не хватит топлива.

//Армия

Пираты, сдавайтесь: Северный флот РФ выдвинулся в Средиземное море

Пираты, сдавайтесь: Северный флот РФ выдвинулся в Средиземное море

Цель дальнего похода кораблей Северного флота: обеспечить безопасность судоходства в Средиземном море, и прежде всего, судоходства российского. Запланированы совместные учения с эскадрами других флотов ВМФ РФ.

//Армия

Петр Порошенко прибыл на украинский фронт

Петр Порошенко прибыл на украинский фронт

Президент Украины 15 октября прибыл в зону военной операции в Донбассе для встречи с военными, сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Президент хочет попрощаться с дембелями шестой волны.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры