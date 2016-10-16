Представитель пограничного УФСБ Приморского края сообщил сегодня рано утром о том, что корабль ФСБ РФ, на борту которого находятся члены экипажа северокорейского судна, напавшие на российских пограничников, вернется в Приморье.

Предполагается, что это произойдет 16 октября, передает РИА "Новости" данные пограничного УФСБ. Уточняется, что разбирательство по факту нападения рыбаков из Северной Кореи на российских пограничников будет проводиться в Приморье. Уточняется, что на борту судна ФСБ РФ имеется врач, который оказывает пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что северокорейское судно было задержано в исключительной экономической зоне России в Приморье. В ходе попытки осмотра корабля рыбаки из КНДР ранили российского пограничника, после этого сотрудникам ФСБ пришлось применить оружие. Согласно последним данным, были ранены девять уроженцев Северной Кореи, один из них впоследствии скончался.

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