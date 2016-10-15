Нижняя Саксония выступила против антироссийских санкций

Немецкая земля Нижняя Саксония протестует против введения новых ограничений в отношении России. Об этом заявил министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лис накануне своего визита в Россию.

По мнению Лиса, введение новых ограничительных мер не является подходящим инструментом для изменения сложившейся ситуации. Он также добавил, что введенные ранее санкции до сих пор не оказали существенного влияния на российскую экономику. В рамках визита министр планирует провести ряд встреч с представителями российской власти, чтобы обсудить вопросы торговли

Ранее главы других немецких земель также высказывались против введения новых санкций.

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