Смертник в Багдаде убил более тридцати человек

Жертвами террориста-смертника во время проведения шиитской церемонии в иракской столице стали более тридцати человек. Еще не менее тридцати человек получили ранения.

По предварительным данным, террорист-смертник пробрался в шатер, установленный на местном рынке для поминовения шиитского имама Хусейна, убитого в VII веке. Взрыв прогремел внутри шатра при большом скоплении людей. В настоящий момент известно, что 31 человек погиб и еще 30 пострадали.

Ответственность за террористический акт пока не взяла на себя ни одна организация, однако предполагается, что взрыв устроен запрещенной в РФ группировкой ИГ.

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