Россия вооружит Индию комплексами С-400

Переговоры в Гоа между лидерами России и Индии принесли плоды в виде заключения соглашений о поставках вооружений.

Стороны договорились о том, что Дели получит российские ракетные системы С-400 «Триумф». Ранее С-400 за границу не продавались. Кроме того, РФ намерена произвести для Индии фрегаты и создать с этим государством совместную компанию, которая займется выпуском вертолетов.

Как ранее писали «АН-онлайн», переговоры Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди предшествуют саммиту стран БРИКС, который на этот раз пройдет в индийском штате Гоа. Там же Путин собирается отдельно встретиться с руководителями КНР и ЮАР.

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