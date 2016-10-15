Брат погибшего под Смоленском президента Польши дал согласие на эксгумацию

Польская прокуратура намерена провести эксгумацию останков президента Леха Качиньского, погибшего под Смоленском в результате авиакатастрофы шесть лет назад. Брат погибшего, лидер правящей партии Польши, уже дал свое согласие на процедуру.

Ярослав Качиньский возмущен тем, что вскрытие не было произведено сразу после возврата тела погибшего на родину. По его мнению, заявление о том, что процедура невозможна по причине соблюдения санитарных норм, является ложью. Он назвал следственные действия предыдущего правительства в отношении произошедшей катастрофы “скандалом”, виновники которого должны отправиться на скамью подсудимых.

В прокуратуре Польши заявили, что приступят к процедуре эксгумации после изучения всех материалов дела.

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