ИГИЛ внедрит в Сирии свою валюту

Представители запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ намерены внедрить в Сирии собственную валюту - динар. Планируется, что она будет использоваться на территории Ракки, Эль-Баба и в Дэйр-эз-Зоре.

Обмен сирийских фунтов на динары должен начаться уже на этой неделе, сообщает Life. По какому курсу будут менять деньги, пока неизвестно. В настоящее время золотой динар ИГИЛ стоит 190 долларов, серебряный – 2,5 доллара.

Боевики начали чеканить собственные монеты летом прошлого года. Дизайн валюты ИГИЛ копирует изображение исламского динара, который использовался в седьмом веке нашей эры во времена халифа Османа.

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