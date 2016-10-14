В Киеве прошло очередное нацистское шествие

В день создания Украинской повстанческой армии (УПА), уже официально причастной к геноциду поляков, сотрудничеству с гитлеровцами и боевых действиях против советских солдат, в Киеве прошел праздничный марш.

С прошлого года именно на 14 октября украинские власти перенесли День защитника Отечества, чтобы максимально дистанцироваться от общего прошлого с Россией. Факельные шествия националистов из партии "Свобода" и УНА-УНСО с барабанами и нацистскими приветствиями в центре столицы страны уже перестали быть редкостью, однако Евросоюз, формально осуждающий нацизм, смотрит сквозь пальцы уже несколько лет на героизацию коллаборационистов в Украине, официально утвержденную с прошлого года в этой стране. Впрочем, после лояльности ЕС к подобным действиям властей в Прибалтике удивляться нечему. В России УПА официально запрещена.

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