Украинские силовики перешли в наступление на юге ДНР

О том, что украинские войска снова нарушили режим прекращения огня, сообщили в Министерстве обороны Донецкой народной республики.

Сегодня около двух часов дня по московскому времени силовики перешли в наступление на юге ДНР. В районе населенного пункта Ленинское завязался бой, сообщает ria.ru.

Как стало известно, перед тем, как наступать на позиции защитников Донецка, противник провел артиллерийскую подготовку. Во время атаки украинские военные применяют минометный огонь. Министерство обороны ДНР обратилось к ОБСЕ с требованием принять какие-либо меры, способствующие прекращению атаки силовиков.