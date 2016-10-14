Вместо информации о Хиллари Клинтон на ее странице в "Википедии" хакеры разместили картинку порнографического содержания. То же самое киберпреступники проделали со страницей ее мужа Билла.

Информацию о кандидате на пост президента хакеры заменили непристойным изображением и призывом спасти Америку, голосуя за Дональда Трампа. Неизвестные злоумышленники утверждали, что избиратели, которые отдадут свой голос за Хиллари Клинтон, сделают неизбежной ядерную войну, а также позволят ее мужу Биллу Клинтону продолжать насиловать женщин.

Об инциденте сообщили ряд иностранных СМИ. По их данным, изображение провисело на сайте не более часа.

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