СМИ: Клинтон улыбается по указке своих помощников

В СМИ прошла информация о том, что у Хиллари Клинтон работают особые помощники. Они, можно сказать, отчасти отвечают за впечатление, которое производит во время своих выступлений кандидат в президенты Америки от демократов.

Специальные люди не только пишут речь Клинтон, но и продумывают, какие эмоции она должна изобразить на лице во время ее прочтения. Чтобы их начальнице было все понятно, они каждое предложение, за которым полагается улыбка, снабжают скобочками со словом «улыбнись», сообщает life.ru.

Также упоминается, что данные помощники пытались продумать и шутливые ответы, которыми Клинтон полагалось реагировать на вопросы, касающиеся использования личной почты для служебной переписки.