Американка утверждает, что ее изнасиловал муж Хиллари Клинтон

Жительница США Хуанита Броддрик дала интервью корреспонденту Лайфа. Она рассказала о том, что ее изнасиловал экс-президент Америки Билл Клинтон, который является мужем кандидата в президенты Штатов Хиллари Клинтон.

По словам женщины, это произошло в 1978 году. Тогда была предвыборная гонка. Избирался губернатор штата Арканзас. Клинтон участвовал в кампании и колесил по стране. Однажды он посетил санаторий, где работала женщина. Хуанита Броддрик пожаловалась гостю на проблемы отеля, и тот пообещал помочь. Через какое-то время он действительно позвонил и назначил встречу. Женщина согласилась.

Она вспоминает, как Клинтон, прибыв в отель, попросил встретиться в ее номере, а не в кафе, как было запланировано ранее. Он объяснил это тем, что в здании много журналистов. По словам американки, в номере Клинтон набросился на нее, стал насиловать и бить по лицу. А когда все закончилось, посоветовал приложить лед к ушибам.

Женщина утверждает, что не обращалась в полицию, так как боялась. На тот момент Клинтон был генеральным прокурором штата, в котором она жила.