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//В мире

Украина заплатит беглому президенту 6,3 млн гривен

14 октября 2016, 12:40 [ «АН-онлайн» ]

Украина заплатит беглому президенту 6,3 млн гривен
фото: globallookpress.com

Украина всё-таки заплатит экс-президенту Виктору Януковичу. Общий суд Евросоюза отклонил апелляцию украинского правительства по прошлогоднему судебному решению о выплате 6,3 млн грн юридических расходов.

В сумму, которая по решению суда отойдёт семье Януковича, входят расходы в связи с неудавшимся присоединением Украины к делу об отмене санкций и с неудачной попыткой апелляции. Беглый украинский президент пытается оспорить санкции против себя и сыновей с мая 2014 года. В том же году Украина попыталась присоединиться к процессу и уже в декабре отозвала ходатайство. Однако времени оказалось достаточно, чтоб Янукович в 2015-м подал иск по поводу политически мотивированных действий украинского правительства и выиграл суд. Только минувшим летом оно попыталось оспорить решение, но 12 октября суд постановил об отказе в удовлетворении апелляции.

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