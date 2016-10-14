Новый генсек ООН хочет помирить Россию и США

Антониу Гутерреш, избранный новым Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, заявил о своем намерении способствовать сближению России и Соединенных Штатов.

Гутерреш назвал РФ и США главными государствами современного мира. Новый генсек пообещал сделать все от него возможное, чтобы противоречия между Москвой и Вашингтоном были преодолены.

Антониу Гутерреш был утвержден на посту руководителя ООН 13 октября. Он приступит к выполнению своих обязанностей с нового года.

Отношения между США и Россией испортились после присоединения Крыма к РФ весной 2014 года. В настоящее время представители руководства двух стран не могут прийти к взаимопониманию по ситуации в Сирии. Накануне «АН-онлайн» писали о том, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова в очередной раз выступила с обвинениями в отношении Вашингтона.