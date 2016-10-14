Порошенко: утро начинаю, как «Отче наш», с отчета военных о Донбассе

О некоторых подробностях своей повседневной жизни Петр Порошенко сообщил во время выступления в Киеве, посвященном Дню защитника страны.

Он сказал, что каждое утро начинает со звонка высшим военным чинам Украины, а те отчитываются ему о ситуации на Донбассе, сообщает life.ru.

По словам президента «незалежной», такой утренний звонок для него не менее важен, чем прочтение молитвы «Отче наш». А сами военачальники вправе ему звонить круглосуточно.

Также он уточнил, что с начала так называемой антитеррористической операции в зоне боевых действий побывало не менее 280 тысяч украинских военных. И это помимо тех, кто пожелал сам послужить стране.