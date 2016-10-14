Башар Асад: Сирия может стать причиной для развязывания Третьей мировой войны

Президент Сирии Башар Асад дает очень неутешительные прогнозы развития ситуации вокруг его страны. По его словам, конфликт в государстве может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Ситуация, складывающаяся на мировой арене, уже довольно плачевна. По словам Асада, конфликт напоминает «холодную войну».

Политик отмечает, что Америка не прекращала «холодную войну» даже после распада Советского Союза, так как не желает никого видеть настолько же сильными, как Штаты, в мировом пространстве, сообщает ria.ru.

Президент Сирии считает, что главной проблемой его государства стало вмешательство других стран, поддерживающих террористов на постоянной основе. Политик говорит, что наиболее эффективным станет диалог именно с теми силами, которые имеют реальное влияние, а вот с «идеологическими боевиками» беседовать бесполезно. Их надо только уничтожать.

Также президент отметил важность победы в Алеппо. Он считает, что это станет стартом для освобождения других городов. Подчеркнул Асад и необходимость «зачистки» приграничного города Идлиба и отправки террористов, которые находятся там, в Турцию, из которой они и прибыли.