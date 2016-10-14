Пассажир, “заминировавший” самолет “Аэрофлота”, таким образом пошутил

Пассажир, задержанный в женевском аэропорту по подозрению в организации террористического акта на борту самолета компании “Аэрофлот”, заявил, что его сообщение о бомбе было не более чем шуткой.

Тем не менее, такая “шутка” привела к эвакуации более ста человек из готового взлететь самолета и масштабным мероприятиям экстренных служб по поиску на борту заложенной бомбы, продлившимся не один час. Для самого “шутника” выходка обернулась уголовным делом.

По уточненной информации, задержанным оказался гражданин Индии. Ранее сообщалось, что по подозрению в терроризме был задержан россиянин.

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