Обама возмутился выдвижением Трампа в президенты США

Барак Обама выступил с критикой в адрес республиканцев. Действующий американский лидер возмутился, что партия выдвинула Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента Соединенных Штатов.

Обама удивился, что партия, которая всегда отличалась своей жесткой позицией в отношении внешней политики и, в частности, выступала против России, теперь выдвигает кандидата, восхищающегося Путиным и считающего его образцом для подражания. Возникшую ситуацию Обама назвал “печальной”.

Однако сам Трамп недавно заявлял, что пока затрудняется сказать, как именно он относится к Путину. Тем не менее, свое отношение, по словам миллиардера, он не назвал бы ни любовью, ни ненавистью.

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