Французский премьер считает, что мир отвергает Трампа

Франция не поддерживает кандидата от республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах на пост президента Соединенных штатов. Об этом заявил премьер-министр Мануэль Вальс.

По словам французского премьера, его выбор категоричен: он всецело на стороне кандидата от партии демократов Хиллари Клинтон. Тем не менее, Вальс подчеркнул, что, как ранее и было объявлено, он продолжит работу с президентом Соединенных Штатов, какими бы не оказались результаты грядущих выборов.

Премьер-министр также добавил, что Трампа “отвергает мир”. Эксцентричный миллиардер из-за своих высказываний часто подвергается критике со стороны политических деятелей как в родной стране, так и за ее пределами.

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