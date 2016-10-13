Будет ли лауреат Нобелевской премии мира бомбить Сирию?

Высокопоставленный источник сообщил, что президенту США Бараку Обаме на совещании, которое состоится 14 октября будет рекомендовано нанести несколько ударов по укреплениям сирийских вооруженных сил.

По информации агентства Reuters, несколько чиновников США уверены, что руководству Америки необходимо продемонстрировать силу. Более решительные действия помогут удержать влияние на союзников, которых США используют для борьбы с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Президенту США могут предложить более умеренный вариант – поставка более современного оружия оппозиционным силам.

Остается надеяться, что Главнокомандующий ВС США выберет второй вариант или откажется от обострения ситуации. В противном случае ситуация в Сирии обострится до предела. Атаку союзных сил Россия вряд ли оставит без внимания.

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