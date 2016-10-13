Ростуризм предупреждает путешественников о зловещих клоунах в Великобритании

Представители российского посольства в Великобритании, а также Федерального агентства по туризму призывают российских путешественников, оказавшихся в Соединенном Королевстве, проявить осторожность в связи с возможными нападениями клоунов.

Российским туристам посоветовали избегать плохо освещенных улиц и безлюдных мест, а также воздержаться от прогулок в темное время суток. Такие меры предосторожности связаны с участившимися случаями нападений хулиганов в костюмах клоунов. Предполагается, что нападения происходят с целью вызвать у граждан страх. Тем не менее известно, что в некоторых случаях злоумышленники были вооружены.

Инциденты с участием клоунов зафиксированы по всей Великобритании.

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