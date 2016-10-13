Трамп признал бомбардировки Сербии со стороны США большой ошибкой

Большой ошибкой мужа своего конкурента назвал кандидат в президенты США Дональд Трамп бомбардировки Сербии в 1999 году. Сегодня вышло его интервью белградскому изданию «Недельник» с критикой администрации США.

Трамп отметил, что сербы были союзниками американцев в обеих мировых войнах, и «администрация Клинтона причинила им много зла, как и всем Балканам, устроив хаос». Кандидат-миллиардер пообещал восстанавливать и укреплять связи с Сербией, а также Россией. Только сообща, считает он, можно было бы эффективно бороться с исламскими террористами и другими угрозами. И нынешняя администрация от правящей снова в США Демократической партии точно в этом не преуспевает, считает Трамп. По его мнению, у Вашингтона нет ни плана, ни идеи, как исправить ситуацию, его действия неэффективны.

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