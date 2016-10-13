Украинский боевой вертолет сбит в ДНР

Военнослужащие ДНР подбили украинский боевой вертолет. Об этом заявил руководитель самопровозглашенного государства Александр Захарченко.

По словам Захарченко, вертолет пытался атаковать позиции вооруженных сил республики, однако был сбит и приземлился на украинской территории. О судьбе экипажа машины лидеру ДНР ничего не известно. Комментариев со стороны представителей Киева о произошедшем инциденте пока не поступало.

Вертолетная атака дала повод Александру Захарченко в очередной раз обвинить Украину в нарушении минских соглашений. Применение боевой авиации в зоне конфликта этими документами запрещено.

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