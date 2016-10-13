Мальдивы покидают Содружество наций

Мальдивы объявили о том, что выходят из Британского содружества после предупреждения о возможной приостановке членства в связи с возвращением в уголовный кодекс государства смертной казни.

Согласно заявлению, сделанному представителями Министерства иностранных дел Мальдив, решение о выходе из Содружества далось с трудом. Тем не менее этот шаг был неизбежен, поскольку достижения Мальдив в сфере формирования демократии в государстве и укрепления демократических институтов не были признаны Содружеством.

Ранее со стороны Содружества уже выносились предупреждения правительству Мальдив о возможном приостановлении членства. Поводом этому послужил указ о возвращении смертной казни, подписанный невзирая на протесты стран Запада.

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