В Китае отец случайно сломал шею своему ребенку

Несчастный случай произошел в одном из супермаркетов Гуанчжоу в Китае. Камеры видеозаписи запечатлели, как один из посетителей совершает покупки вместе со своим ребенком.

На экране видно, как мальчик резвится, радуется и одновременно тянет за руку своего папу. В какой-то момент мужчина вдруг теряет равновесие, падает и придавливает ребенка всем своим весом, сообщает life.ru.

От удара мальчик получил смертельные травмы. Приехавшие медики доставили малыша в больницу с переломанной шеей. Но все старания врачей спасти ребенку жизнь, к сожалению, оказались тщетными. Мальчик скончался, не приходя в сознание.