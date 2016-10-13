Из-за ситуации в Алеппо российским и сирийским чиновникам грозят санкции ЕС

Лондон, Париж и Берлин прорабатывают возможность введения новых санкций в отношении крупных российских чиновников из-за обострения ситуации в сирийском Алеппо. Они могут затронуть 12 должностных лиц.

По информации дипломата ЕС, предоставленной газете Financial Times, ограничительные меры со стороны тех же стран могут коснуться и 20 должностных лиц Сирии. Для принятия окончательного решения потребуется одобрение всех 28 стран-членов сообщества.

Встреча на уровне министров иностранных дел стран ЕС состоится в будущий понедельник, 17 октября.

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