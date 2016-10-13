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//В мире

Россия и Индия намерены плотно сотрудничать по урану

13 октября 2016, 11:51 [ «АН-онлайн» ]

Россия и Индия намерены плотно сотрудничать по урану
фото: globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена наладить с Индией технологическое сотрудничество в обогащении урана, чтобы перейти к локализации производимых компонентов для АЭС.

В интервью РИА «Новости» российский лидер заметил, что уже началось изучение вопроса о возможности строительства АЭС на других площадках на территории Индии. Эксперты в данной области полагают, что локализация производства некоторых видов оборудования для атомных энергоблоков в Индии поможет росту экономики страны и образует новые рабочие места на предприятиях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия планирует обсудить с индийскими партнерами варианты модернизации соглашения о взаимной защите капиталовложений.

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