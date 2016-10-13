В США прооперировали пациентку c синдромом Рапунцель

Американские хирурги провели необычную операцию 38-летней жительнице Аризоны с весьма редким заболеванием. При синдроме Рапунцель больные испытывают непреодолимое желание выдергивать собственные волосы и поедать их.

В результате в желудочно-кишечном тракте человека скапливается большой ком волос, который не дает пище продвигаться естественным путем. Пациентка поступила в больницу с жалобами на постоянную рвоту и невозможность дефекации. Желудок больной был сильно раздут от жидкости и газа, при этом каждый месяц она теряла почти килограмм веса. Женщина, имя которой не называется, неминуемо скончалась бы.

Во время операции из желудка больной медики извлекли ком волос размером 15 на 10 см. Еще один меньших размеров (4 на 3 см) находился в тонкой кишке.

Случай с американкой стал 89 из описанных с данным синдромом в медицинской литературе. Чаще этим заболеванием страдают дети (40%).



Ранее АН писали о русской "Рапунцель", прославившейся в британской прессе. Даша Губанова из Барнаула отращивает волосы 13 лет. Красавица мечтает отрастить локоны до пят.

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