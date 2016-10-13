У Саддама Хусейна была камера пыток в здании представительства Ирака при ООН

У Саддама Хусейна в здании постоянного представительства Ирака при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке была "камера пыток", которая использовалась для допросов, а иногда и в самом деле для пыток.

камера пыток" появилась в доме на 79-й улице Манхэттена в 1979 году, когда Саддам Хусейн пришел к власти. Как уточняет издание пытали и допрашивали граждан Ирака, проживавших в США - их таким образом принуждали заставлять своих близких возвращаться на родину и сотрудничать с властями страны. Иракские чиновники сообщили, что "" появилась в доме на 79-й улице Манхэттена в 1979 году, когдапришел к власти. Как уточняет издание New York Post , в помещении в основномграждан Ирака, проживавших в США - их таким образом принуждали заставлять своих близких возвращаться на родину и сотрудничать с властями страны.

Источник заметил, что двери в комнате были невероятно прочными, их нельзя было выломать, а также оттуда никогда не было слышно криков из-за толстых стен.

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