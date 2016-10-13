Двое полицейских ранены в Бостоне в результате стрельбы

В американском Бостоне, штат Массачусетс вечером в среду, 12 октября, неизвестный злоумышленник открыл стрельбу.

Согласно последней информации, в ходе происшествия двое полицейских получили ранения. Как сообщает департамент полиции Бостона на своей официальной странице в социальной сети Twitter, инцидент произошел, когда сотрудники правоохранительных органов выехали по вызову - якобы на одной из улиц города местными жителями был замечен человек, вооруженный огнестрельным оружием.

В настоящий момент злоумышленник находится на свободе. Полицейские оцепили место, где он, вероятно, скрывается.

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