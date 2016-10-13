Пентагон: американские военные нанесли удары по радарам в Йемене

Официальный представитель Пентагона Питер Кук в четверг заявил, что американские вооруженные силы нанесли удар по трем установкам РЛС на территории Йемена после обстрела корабля Соединенных Штатов.

Вооруженные силы США рано утром нанесли удары по радарам на территории побережья Красного моря в Йемене, которую контролируют хуситы. Предполагается, что все радары были ликвидированы, передает РИА "Новости" данные Пентагона. Распоряжение об ударах отдал лично президент Штатов Барак Обама, послушав совета министра обороны страны Эштона Картера, а также главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что с территории Йемена в сторону американского эсминца Mason были выпущены две ракеты. Снаряды попали в воду рядом с судном.

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