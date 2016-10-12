15 украинских наёмников ликвидировано при попытке прорыва

Донецкое агентство новостей со ссылкой на командование ополчения сообщает, что при попытке прорыва позиций ополчения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 25 человек раненными и 15 убитыми.

Во время атаки укреплений оппозиционных сил самопровозглашенной республики в районе сёл Коминтерново и Ленинское, ВСУ потеряли 15 убитыми и 25 ранеными. Об этом 12 октября сообщили представители ополчения.

«Противник вынужден был отказаться от своих безнадежных планов, понеся потери — более 15 наемников убитыми и 25 ранеными», — сообщил зам командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

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