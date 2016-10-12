На Украине взлетела на воздух тысяча литров напитка Coca-Cola

Оригинальную забаву нашли для себя украинские видеоблогеры. Причем, связанную с применением взрывчатки. Хоть и не в военных целях.

Ребята собрали 500 бутылок напитка Coca-Cola. Затем в Киевской области благополучно вылили жидкость в цистерну, к которой подсоединили взрывчатку и привели ее в действие. В итоге тысяча литров колы взлетела на воздух, сообщает life.ru.

Восторгу, похоже, не было предела. По словам самих блогеров, в результате взрыва образовалась «сладкая» радуга.

Кстати, Coca-Cola часто становится жертвой всяческих экспериментов. То ею пытаются оттереть кровь с пола, то что-нибудь в ней растворить.