Киев опасается дестабилизации Харькова

Представители киевской власти боятся, что Харьков последует примеру Донецка и Луганска. Глава администрации президента Украины Игорь Райнин заявил об угрозе дестабилизации Харьковской области.

Райнин, который ранее занимал должность харьковского губернатора, напомнил, что регион граничит как с Россией, так и с Донбассом. Опасность для области, по словам чиновника, представляют переселенцы, которые составляют уже десятую часть местного населения.

Напомним, весной 2014 года в Харькове, также как в Донецке и Луганске, пророссийские активисты намеревались создать независимую от Киева народную республику, однако украинской власти удалось сохранить контроль над городом.

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